Kommunalwahl in Solingen : Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD im Rat

Kommunalwahl in Solingen

Solingen Die schon vor Wochen erklärte Einschätzung von Ernst Lauterjung (SPD) sollte sich am Wahlabend mehr oder weniger bewahrheiten: „Wir haben einen sehr guten OB-Kandidaten, davon wird auch die SPD profitieren“, sagte der Bürgermeister.

Noch bevor am Sonntagabend alle Stimmen ausgezählt waren, zeichnete sich bis dahin sogar ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Parteien für den Stadtrat an: Die CDU erreichte nach Auszählung der insgesamt 108 Stimmbezirke 30, 2 Prozent und damit gut vier Prozentpunkte weniger als bei der Kommunalwahl 2014.

Die SPD war bei rund 28,3 Prozent angelangt und konnte damit entgegen dem NRW-Landestrend zumindest ihr Ergebnis von der Kommunalwahl 2014 in Solingen fast egalisieren. Auf beide Volksparteien entfielen zu diesem Zeitpunkt des Wahlabends jeweils 15 Sitze im Stadtrat, der im Normalfall 52 Sitze hat. Später hatte die CDU dann bei Auszählung fast aller Stimmbezirke mit 16 errungenen Sitzen im Stadtrat die Nase vorn.

Ziel der Grünen, die Tim Kurzbach bei der Wahl zum Oberbürgermeister unterstützten, war es, zweitstärkste politische Kraft in Solingen zu werden. Das war jedenfalls der Wunsch von Frank Knoche, der auf Listenplatz sechs für die Grünen kandidierte. Sein Wunsch ging zwar nicht in Erfüllung. Insgesamt erzielten die Grünen aber mit rund 18,2 Prozent ihr bestes Ergebnis bei Kommunalwahlen in der Klingenstadt und wurden damit deutlich drittstärkste Kraft im Stadtrat.