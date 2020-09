Prozess am Landgericht Wuppertal : Brandstifter nimmt Berufung zurück

Prozess am Landgericht Wuppertal

Solingen / Wuppertal Weil er das erstinstanzliche Urteil als zu hoch einstufte, ließ ein 64-jähriger Solinger den Prozess noch einmal aufrollen. Der Angeklagte soll mehrfach am Haus seines Sohnes „gezündelt“ haben.

Berufung einzulegen – das ist ein legitimes Rechtsmittel eines jeden Angeklagten, um ein gegen ihn verhängtes Urteil von der nächsten Instanz prüfen zu lassen. Das hatte auch der 64-jährige Solinger für sich in Anspruch genommen, den das Amtsgericht wegen schwerer Brandstiftung für drei Jahre und drei Monate in Haft geschickt hatte.

Der Angeklagte soll mehrfach am Haus seines Sohnes „gezündelt“ haben. Bei der letzten Brandstiftung soll er Brandbeschleuniger auf der Fußmatte vor der Haustüre ausgekippt und angezündet haben. Der Sohn, dessen Frau und die Tochter sollen zur Tatzeit geschlafen und das Feuer durch Zufall bemerkt haben.

Den Geschehnissen soll ein Familienstreit vorausgegangen sein – vor dem letzten Brand soll es auch eine einstweilige Verfügung gegen den Angeklagten gegeben haben, der sich dem Haus seines Sohnes nicht mehr hätte nähern dürfen. Nichtsdestotrotz soll der 64-Jährige dort im August 2019 mitten in der Nacht das mitgebrachte Rasenmäher-Benzin ausgekippt und angezündet haben. Wären die Hausbewohner nicht zufällig wach geworden und wäre es ihnen nicht gelungen, den Brand zu löschen, hätten die Flammen auf das Haus übergreifen können – mit unabsehbaren Folgen.

Nun also wurde die Berufung des Angeklagten gegen das erstinstanzliche Urteil verhandelt. Und im Rahmen der Verhandlung wurde deutlich, wie belastend die Inanspruchnahme eines solchen Rechtsmittels für die Opfer sein kann. „Es kommt alles wieder hoch“, ließ der Sohn das Gericht wissen. Er habe nach der ersten Verhandlung versucht, mit dem Geschehnissen abzuschließen, was auch halbwegs gelungen sei – bis zu dem Moment, als er die Ladung des Gerichts zur Zeugenvernehmung in den Händen gehalten habe. Er leide noch immer unter Verfolgungsängsten und wolle nicht schon wieder seine Lebensgeschichte vor einem Gericht erzählen. Stattdessen würde er gerne erfahren, wie die Prognose für seinen Vater aussehe, wenn dieser aus der Haft entlassen werden würde.