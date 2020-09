Coworking Space in Solingen : Neue Arbeitsplätze für Kreative in der City

Info

Standorte Frank Balkenhol, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, will in Solingen zukünftig ein flächendeckendes Netz an Coworking Spaces aufbauen. Neben den drei Standorten des GuT am Grünewald, in der City und in Wald (Kooperation mit der New York Immobilien GmbH) gibt es weitere flexible Arbeitsplätze in Ohligs und Gräfrath, die von Privaten angeboten werden.

www.coworkit.de