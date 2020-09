Nah an kritscher Marke : Stadt Solingen wegen hoher Coronazahlen in Kontakt mit Landesbehörde

Ein Wegweiser am Krankenhaus Bethanien. Foto: Peter Meuter

Solingen In den vergangenen sieben Tagen sind in der Klingenstadt 58 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 35,6 neue Fälle auf je 100.000 Menschen. Stadt und Land stehen bereits in Kontakt.

Die Kurve zeigt deutlich nach oben. Nachdem in den zurückliegenden Tagen erheblich mehr Corona-Neuinfektionen als in den Wochen zuvor festgestellt worden sind, hat sich die Gesamtzahl der Infizierten in Solingen zum Ausklang der Woche erneut erhöht. So sind nach Angaben der Stadt vom Freitag augenblicklich 81 Menschen in der Klingenstadt nachweislich mit dem Virus infiziert, weswegen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 35,6 liegt und sich somit dem kritischen Wert von 50 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche weiter genähert hat.

Sollte die Marke von 50 neuen Fällen erreicht werden, wären gegebenenfalls wieder stärkere Einschränkungen des öffentlichen Lebens notwendig. Doch momentan bleiben die Verantwortlichen im Rathaus relativ gelassen. Zwar wurde, wie dies bei einem Wert von 35 vorgeschrieben ist, vonseiten der Stadtverwaltung mittlerweile Kontakt mit den zuständigen Stellen beim Land aufgenommen. „Wir stehen in einem Austausch mit dem Landeszentrum für Gesundheit sowie mit der Bezirksregierung Düsseldorf“, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag auf Anfrage.

Doch sei damit zunächst einmal lediglich eine Information über die aktuelle Lage verbunden, hieß es aus dem Rathaus. Gleichzeitig zeigte sich die Stadt optimistisch, den Trend der zurückliegenden Tage schon bald stoppen beziehungsweise umkehren zu können. „Da wir zuletzt zwei große Ausbruchsereignisse hatten, sind mögliche weitere Fälle einfacher nachzuverfolgen, als dies etwa bei mehreren kleinen Ausbrüchen des Coronavirus der Fall wäre“, betonte der Rathaus-Sprecher.

Und selbst bei Erreichen der ominösen 50er-Marke wäre dies nicht automatisch mit einem Hochfahren der Restriktionen verbunden. „Das muss dann im konkreten Fall entschieden werden“, teilte die Stadt mit, die zudem versicherte, es gebe diesbezüglich keine vorgefertigten Pläne.

Tatsächlich liegt das Infektionsniveau in Solingen mit 81 nachgewiesenen Fällen zurzeit wieder so hoch wie Anfang April. Indes ist die Situation heute mit damals nicht ohne Weiteres gleichzusetzen. So befinden sich im Moment beispielsweise gerade einmal drei mit dem Coronavirus infizierte Personen zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus.