Umgang mit Corona-Krise : Westkämper (CDU) nimmt Kritik an Kurzbach zurück

Solingen Mit einer persönlichen Erklärung hat sich der Ohligser Bezirksbürgermeister Marc Westkämper (CDU) am Wochenende zu Wort gemeldet. Darin nahm er seine zuvor geäußerte Kritik am Corona-Krisenmanagement von Oberbürgermeister Tim Kurzbach in Teilen zurück.

So hatte sich CDU-Ratsmitglied Falk Dornseifer am Samstag via Facebook bei Kurzbach „für die verbale Engleisung von Marc Westkämper“ entschuldigt und darüber hinaus verlangt, dass sich der CDU-Kreisvorstand bei seiner nächsten Sitzung mit den Äußerungen des CDU-Vizechefs beschäftigen müsse. Falk Dornseifer: „Die Führungsspitze unserer Stadt hat absolut richtig gehandelt. Besonnen und mit Ruhe. Scharfmacher sind nicht gefragt.“ Westkämper hatte dem OB mit Blick auf zunächst nicht generell erfolgte Absagen von Veranstaltungen unter anderem vorgeworfen, mit der „Gesundheit der Bevölkerung zu spielen“. Ein Urteil, das der Ohligser Bezirksbürgermeister am Sonntag zurücknahm. Es sei keinesfalls seine Absicht gewesen, zu vermitteln, dem OB sei „nicht am Wohl unserer Stadt und ihrer Mitbürger gelegen“, sagte Westkämper. Sollte durch seine Wortwahl ein anderer Eindruck erweckt worden sein, so bedauere er dies und wolle sich „dafür in aller Form entschuldigen“.