Berufungsverfahren am Landgericht : Partygäste nach Streit bei Geburtstagsfeier vor Gericht

SOLINGEN / WUPPERTAL Vier zwischen 24 und 27 Jahre alte Solinger waren wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen und einer Geldstrafe verurteilt worden. Zur Berufungsverhandlung waren zwei der Angeklagten nicht erschienen, die anderen beiden zogen die Berufung zurück.

Was dann folgte, endete in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Und auch andere Partygäste hatten sich in den anfangs noch verbal geführten Streit eingemischt. Darunter auch ein Mitglied einer libanesischen Großfamilie, über das die vier Angeklagten später gesagt haben sollen, sie hätten sich durch dessen Verhalten provoziert gefühlt. Der Mann ist gerichtsbekannt und soll mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt worden sein. An diesem Abend hatte er sich offenbar an die Seite des späteren Opfers gestellt und das Geschehen durch Provokationen zusätzlich angefacht.