Karneval in Ohligs : Bezirksbürgermeister sorgt mit Versprecher für Heiterkeit

Ohligs Wenn Politiker in Wahljahren bei Brauchtumsfesten ans Mikrofon treten, kann es schon einmal zu freud’schen Versprechern kommen.

So erging es gestern auch dem Ohligser Bezirksbürgermeister Marc Westkämper, als er vor rund 100 kostümierten Jecken versehentlich die „heiße Phase des Wahlkampfs“ statt des Straßenkarnevals einläutete. Der Stimmung an der Ecke Düsseldorfer Straße/Forststraße tat das aber keinen Abbruch – zumal Westkämper mit den Zuhörern ein erstes ausgelassenes „Lot jonn“ anstimmte. Vom Kindergartenkind über die Erzieherin mit dem Hinweis „Gegen Läuse geschützt“ auf der Brust bis zum Senior in bunter Clowns-Verkleidung, Gäste mit und ohne Regenschirm – alle schlossen sich alsbald der fröhlichen Polonaise um das DJ-Zelt an. Von dort aus versorgte Dieter Becker ab 11.11 Uhr das närrische Volk mit allerlei Ohrwürmern, wie dem „treuen Husar“ oder „Mer losse d´r Dom in Kölle“ – und brachte sie immer wieder zum Schunkeln, Singen und Tanzen.