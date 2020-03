Zweiter Einbruch innerhalb von zwei Tagen : Erneut SB-Center der Sparkasse erheblich zerstört

Mitte Das Selbstbedienungscenter der Stadt-Sparkasse am Rathaus wurde von Unbekannten erheblich beschädigt.

Das SB-Center der Stadt-Sparkasse am Rathaus ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Unbekannten erheblich beschädigt worden. Insbesondere der Geldautomat ist derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass er zurzeit nicht nutzbar ist. „Purer Vandalismus“, sagte ein Sparkassen-Sprecher mit Blick auf das Gerät.

Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung ermittelten vor Ort. Geld wurde offenbar nicht gestohlen. „Wir bemühen uns, die SB-Filiale zeitnah wieder zu öffnen“, so der Sparkassen-Sprecher. Er verwies auf nahe gelegenen Geldautomaten am Fronhof, im Einkaufszentrum Hofgarten oder in der Geschäftsstelle Mitte an der Kölner Straße.