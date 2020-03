Corona-Prävention in Solingen : Diese Sportkurse, Konzerte und Prüfungen sind abgesagt

Corona-Prävention in Solingen

Die Solinger „Cobra“ hat alle Veranstaltungen bis zum 22. März abgesagt – so auch den geplanten Auftritt von Lisa Feller. Wie es danach weitergeht, soll kurzfristig bekanntgegeben werden. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Solingen Organisatoren selbst kleinere Veranstaltungen in Solingen sagen wegen Coronavirus ab.

Die Absagen selbst kleinerer Veranstaltungen wegen des Coronavirus häuften sich am Freitag. So teilte das Reparaturcafé mit, am Sonntag nicht wie geplant zu öffnen. Damit werde auch eine Empfehlung der Bundeskanzlerin und des Dachverbandes „Anstiftung“ umgesetzt. Mit der Schließung wolle man vor allem Dingen „unsere älteren Gäste und Teammitglieder“ schützen.