Schülerbetreuung : Harte Kritik an Schuldezernentin Becker

Solingen Die Diskussion um fehlende Plätze im Offenen Ganztag geht weiter. Die CDU und BfS legen nach.

Die politische Debatte um fehlende Plätze beim Offenen Ganztag an Schulen in der Klingenstadt gewinnt zunehmend an Schärfe. Nachdem CDU-Fraktionschef Carsten Voigt der Stadtspitze am Wochenende zunächst Untätigkeit vorgeworfen und die SPD-Fraktionsvorsitzende Iris Preuß-Buchholz ihrem Kollegen daraufhin unter anderem einen schlechten Stil vorgeworfen hatte, schaltete sich am Montag auch die Bürgergemeinschaft für Solingen in die Diskussion ein.