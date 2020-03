Krankenhaus : Notfall-Betrieb im Kreißsaal des Klinikums

Solingen Der Grund ist Personalmangel. Regelung gilt bis Montagmorgen.

„Diese Situation ist nicht dem Coronavirus geschuldet“, sagte der Medizinische Geschäftsführer Prof. Thomas Standl, am Freitag. „Personelle Engpässe im Hebammenbereich bestehen deutschlandweit und seit Jahren. Darunter leiden wir auch im Städtischen Klinikum. Akute Vakanzen können deshalb nicht innerhalb von einem bis zwei Tagen mit qualifizierten Kräften besetzt werden“, so Prof. Standl. Die niedergelassenen Ärzte sind über diese Maßnahme informiert und wurden gebeten, ihre Schwangeren und gynäkologischen Patientinnen während dieser Zeit gegebenenfalls auf andere geburtshilfliche Einrichtungen in der Umgebung zu verweisen. „Wir gehen davon aus, dass diese Notfallmaßnahme eine absolute Ausnahme bleibt“, betonte Prof. Dr. Standl.