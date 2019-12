OB-Wahl in Solingen : Grüne geben Tim Kurzbach 100 Prozent

Der SPD-Oberbürgermeister kann bei der Kommunalwahl 2020 erneut auf die Unterstützung der Grünen zählen. Deren Mitglieder kürten ihn einstimmig zum Kandidaten für die Verwaltungsspitze.

„Wir können nur hoffen, dass er ein ähnlich gutes Ergebnis in der SPD schafft“, unkte die stellvertretende Ohligser Bezirksbürgermeisterin Juliane Hilbricht scherzhaft. „Ich bin noch nicht fertig“, bekräftigte derweil Kurzbach, und schwor die Mitglieder der Grünen auf ihrer Versammlung im ehemaligen Theaterrestaurant am Samstag auf den Kommunalwahlkampf ein: „Wenn wir zusammen stehen, werden wir gewinnen.“

Termin Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden am 13. September 2020 statt.

Schon bei seiner ersten Wahl ins höchste Amt der Stadt im Jahr 2015 hatten ihn die Grünen unterstützt. Deren aktueller Höhenflug bei gleichzeitiger Krise der Sozialdemokraten hatte allerdings zuletzt die Frage nach einem eigenen OB-Kandidaten aufgeworfen. Allein in Solingen stieg die Mitgliederzahl der Grünen in den letzten vier Jahren von 104 auf 160. Obwohl sich Vertreter beider Parteien in intensiven Gesprächen erneut auf den gemeinsamen Kandidaten verständigt und auch die Mitglieder der Grünen Jugend Kurzbach ihren Segen gegeben hatten – so ganz sicher schien sich der Amtsinhaber seiner Nominierung durch die grüne Basis bis zuletzt nicht zu sein: Denn in einer sehr emotionalen Ansprache sprengte Kurzbach am Samstag das Zeitlimit von 20 Minuten. „Wir haben viel gemeinsam erreicht“, betonte er. Als besondere Erfolge seiner Amtszeit erwähnte er unter anderem die Sanierung von Solinger Schulen - und sprach dabei vom „größten Investitionspaket für Bildung seit dem Zweiten Weltkrieg.“