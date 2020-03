Coronavirus – Stadt beschließt Einschränkungen : Solingen schaltet um auf Krisenmodus

Das Hallenbad Vogelsang bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Das Leben in Solingen wird ab sofort kaum mehr wiederzuerkennen sein. Die Verwaltung hat am Freitag unter dem Eindruck der Corona-Krise entschieden, fast alle öffentlichen Institutionen zu schließen.

Geschlossene Schulen, Kitas und Museen, Bäder ohne Badegäste, ein Theater mit verriegelten Türen und der Gauklermarkt auf Schloss Burg, der nach lediglich einem Tag schon am Freitagabend wieder eingestellt werden musste: Das Coronavirus wird in den kommenden Wochen das öffentliche Leben auch in Solingen fast vollständig zum Erliegen bringen.

Das hat die Stadt mit sofortiger Wirkung entschieden. Denn nachdem sich die Verantwortlichen in den zurückliegenden Tagen noch bemüht hatten, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, kam am Freitag die 180-Grad-Wende – und der Stadtspitze um OB Tim Kurzbach (SPD) blieb keine andere Wahl, als im Zuge der um sich greifenden Corona-Krise die Notbremse zu ziehen.

Die Gründe für diesen Kurswechsel liegen in Einschränkungen, die NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zuvor am Freitagnachmittag in Düsseldorf angekündigt hatte. Beispielsweise bleiben ab Montag im ganzen Land Schulen und Kitas zu – wobei diese Regelungen, die für die Städte Richtliniencharakter haben, zunächst bis zum Ende der Osterferien am 19. April gelten sollen.

Die für den 28. März geplante Solinger Kulturnacht wurde abgesagt. Foto: Guido Radtke

Corona-Fälle In Solingen gibt es mittlerweile sechs bestätigte Fälle. Eine weitere Person, die zeitweise in Österreich gewesen war, wurde am Freitag positiv getestet. Nun müssen alle Kontakte des Erkrankten ausfindig gemacht werden.

Schulen und Kitas Kinder und Jugendliche werden ab Montag nicht mehr unterrichtet beziehungsweise regulär betreut. Bis einschließlich Dienstag sind Lehrer in Schulen vor Ort. Diese beaufsichtigen jene Jungen sowie Mädchen, deren Eltern arbeiten müssen und die auf die Kürze keine Ersatzbetreuung organisieren können. Für Kita-Kinder gilt eine Prioritätenliste. Die Bereiche Schule und Jugend der Stadt haben in Zusammenarbeit mit dem Schulamt ein Konzept für die spätere Notbetreuung für Kinder im Elementarbereich sowie in den Klassen 1 bis 6 vorbereitet.

Bäder Die städtischen Bäder Vogelsang und Klingenbad sind mit sofortiger Wirkung nicht mehr nutzbar. Diese Regelung soll nach Auskunft der Stadt zunächst einmal bis in den April gelten. Danach wird neu entschieden.

Politik Der kommunalpolitische Sitzungsbetrieb wird auf das Mindestmaß reduziert. Die Ratssitzung am 26. März fällt aus, es tagt nur ein verkleinerter Haupt- und Personalausschuss.

Theater und Konzerthaus Alle Aufführungen sind mit sofortiger Wirkung und zunächst bis 5. April abgesagt. Das hat das Kulturmanagement am Freitagabend auf seiner Internet-Seite bekannt gegeben. Ausweichtermine existieren einstweilen nicht.

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Museen Eine vollständige Schließung gilt für die öffentlich geführten Museen im Solinger Stadtgebiet. Dort ruht der Kultur-Betrieb bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Betroffen sind zum einen der Museumsbetrieb auf Schloss Burg, zum anderen die städtischen Museen Deutsches Klingenmuseum sowie Kunstmuseum / Zentrum für verfolgte Künste.

Veranstaltungen Veranstaltungen finden gleichermaßen nicht mehr statt. Entgegen früheren Ankündigungen in dieser Woche fällt die Kulturnacht nun doch aus. Es laufen jedoch Überlegungen, ob sich einzelne Konzerte oder Künstlerauftritte via Internet übertragen lassen. Der Gauklermarkt wiederum, der erst am Freitag auf Schloss Burg angefangen hat, ist ebenfalls schon wieder geschlossen. Nachdem am Nachmittag die jüngsten Beschlüsse der Landesregierung bekannt geworden waren, erließ die Stadt eine entsprechende ordnungsbehördliche Anordnung zur umgehenden Beendigung der Veranstaltung. Eigentlich hätte der Gauklermarkt noch das ganze Wochenende über laufen sollen.