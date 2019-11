Krankenhaus-Kooperationen : Klinikum: BfS attackiert Oberbürgermeister Kurzbach

Solingen Die Bürgergemeinschaft spricht sich wie die FDP dafür aus, die Kooperationen zwischen dem städtischen Krankenhaus und Kplus-Gruppe auszubauen.

Nachdem sich die Solinger FDP schon vor einigen Tagen für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem Städtischen Klinikum und der St. Lukas Klinik in Ohligs ausgesprochen hat, ist nun auch die Bürgergemeinschaft für Solingen mit einer entsprechenden Forderung an die Öffentlichkeit gegangen.

So gelte es, die bestehenden Kooperationen von Klinikum und Kplus-Gruppe zu intensivieren, hieß es am Mittwoch bei der BfS, dessen Oberbürgermeister-Kandidat Jan Michael Lange die Möglichkeit von „innerstädtischen, trägerübergreifenden Kooperationen“ auch im Gesundheitswesen „ausdrücklich begrüßte“. Diese könnten nämlich, so Lange, zu einer Verbesserung der Lage der Menschen führen.