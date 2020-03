Ausstellung : Aus den Visionären sind Nostalgiker geworden

Solingen/Düsseldorf Der Bergische Kunstpreisträger Thomas Neumann stellt bis zum 19. April im Weltkunstzimmer in Düsseldorf aus.

Warum das Video am Anfang der kleinen Retrospektive des Bergischen Kunstpreisträgers stehen sollte? Weil es alle fotografischen Interessen und Themen des Künstlers in acht Minuten komprimiert. Denn Neumann untersucht in seinen Fotografien seit vielen Jahren in einer Werkreihe die ehemaligen Mythen des einstigen Sowjetimperiums – und was heute noch sichtbar von den damaligen Visionen zeugt: Landschaft, Architektur und Denkmalkultur. „In den sowjetischen Städten spürt man auch heute noch die damaligen Planungen sehr deutlich“, erzählt der Künstler. Da Neumann aber auch auf die Rückseiten der Vorzeigefassaden blickt, geht es ihm in seinen fotografischen Notizen „auch um Abbrüche und um die Überlagerungen.“ In der Ausstellung „Exakte Vertrauensgrenzen“ stellt Neumann nämlich seine aktuellen Aufnahmen den damaligen offiziellen Bilder gegenüber – diese in Form von offiziellen alten Postkarten aus den Städten, die der Künstler gesammelt hat und die er in Form einer großen Installation im Weltkunstzimmer zeigt. Und auch Exponate der Serie „Pictures from Utopia“, mit der Neumann vor zehn Jahren den Bergischen Kunstpreis erhalten hat, sind zu sehen.