Bergische Kunstausstellung 2019: Bergischer Kunstpreis für Silke Schönfeld

Solingen Die in Dortmund lebende Künstlerin darf sich über 5000 Euro der National-Bank AG freuen.

Die 1988 in Idar-Oberstein geborene Schönfeld hat an der Kunstakademie Münster bei Aernout Mik, an der Akademie in Düsseldorf bei Marcel Odenbach sowie in Jerusalem und Liverpool studiert. 2018 erhielt die Künstlerin den Förderpreis der Stadt Dortmund. Der Bergische Kunstpreis wird Schönfeld im Rahmen der Eröffnung der Bergischen Kunstausstellung am 30. August im Kunstmuseum überreicht.