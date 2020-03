Interview mit Gloria Göllmann : Ohligs soll zu einer „Marke“ werden

Ohligs Auch das Corona-Virus kann die Entwicklung im Stadtteil nicht aufhalten: Zwar fiel der zweite Teil einer Workshop-Reihe zur Werbung für den Stadtteil aus. Dennoch blickt die Chefin der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) vielen Projekten entgegen.

Ziele Im 74 Grundstücke umfassenden Gebiet im Umfeld der Düsseldorfer Straße entrichten alle Immobilienbesitzer jährliche Abgaben an die Stadt, die gezielt in die Aufwertung des Stadtteils fließen sollen. Zu den Maßnahmen gehört Geschäftsführerin des zu diesem Zweck gegründeten Vereins ist Gloria Göllmann, den Vorstand bilden Dr. Thorsten Meis, Jörg Bergmann und Dr. Teut-Achim Rust.

Göllmann Gemeinsam mit dem Zukunfts-Campus wollen wir herausarbeiten, wie wir uns als Stadtteil künftig präsentieren. Dazu haben wir im ersten der drei Module gefragt, was Ohligs ausmacht, wer die Player sind, was wir haben und was uns fehlt. Eine erste interessante Feststellung war, dass zum Beispiel die Kommunikation darüber, was es im Stadtteil alles gibt und was in Planung ist, verbesserungswürdig ist. Aus den Beiträgen der Teilnehmer, zu denen interessierte Bürger, Händler und Gastronomen gehörten, haben wir dann 30 Thesen formuliert. Die haben wir über den Newsletter und Social Media verbreitet, um noch mehr Meinungen zu bekommen, um ihn zum zweiten Teil wieder aufzugreifen.