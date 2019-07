Großeinsatz in Solingen : Feuerwehr verhindert Waldbrand

Solingen Am Hasseldeller Weg war ein Haus in Brand geraten. Zeitweise drohte ein Übergreifen der Flammen. Es entstand hoher Sachschaden.

Augenzeugen berichteten später von einer hohen Rauchsäule, die bis hinunter in die Kohlfurth zu sehen gewesen war – wobei die ganz große Katastrophe am Ende verhindert werden konnte. Denn mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist es der Solinger Feuerwehr am Dienstag gelungen, den Brand in einem verschieferten Fachwerkhaus am Hasseldeller Weg unweit der Siedlung Hasseldelle so schnell unter Kontrolle zu bringen, dass die Flammen nicht weiter übergreifen auf einen benachbarten Wald konnten.