Bergischer Seniorentag in Radevormwald : Seniorentag macht Lust auf Leben

Bergischer Seniorentag in Radevormwald

„Bleiben sie mal stehen und unterhalten sich mit Menschen, lernen sie ihre Nachbarn kennen und bauen sie sich ein Netzwerk auf.“ Das war nur ein Appell von Franz Müntefering, der am Samstag in Radevormwald zu Gast war. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Der Bergische Seniorentag fokussierte sich auf die schönen Seiten des Alters. Es gab viel Unterhaltung und Information.

Besser hätte der Bergische Seniorentag auf dem Schlossmacherplatz nicht starten können. Bereits um 11 Uhr war der Platz in der Stadtmitte voll mit Menschen, die sich zu dem Tagesmotto „Das Gute im Alter“ versammelt hatten. Wolf-Rainer Winterhagen, der Vorsitzende des Radevormwalder Seniorenbeirates, war stolz auf den pünktlichen Andrang. „Wir haben die Entscheidung, uns auf die positiven Aspekte des Alterns zu konzentrieren, bewusst getroffen. Themen wie Krankheit und Altersarmut sind wichtig, aber die anderen, positiven Seiten sind genauso wichtig“, sagte er. Dass er mit dieser Entscheidung unzählige Senioren aus Radevormwald und aus den anderen Städten ansprach, zeigte die Resonanz am Samstag. Menschen, die zu der Generation der Senioren gezählt werden, sind fit, engagieren sich und leben in der Mitte der Gesellschaft.