Entsorgungsunternehmen Radevormwald : Abfallberatung auf dem Markt

Mitarbeiter der BAV sind am 7. August in Rade vor Ort und beantworten Fragen zum Wertstoffhof. Foto: BAV. Foto: BAV

Radevormwald Auf dem Markt erläutern die Mitarbeiter des Abfallverbandes, wie Radevormwalder die Möglichkeiten des Wertstoffhofes in Hückeswagen nutzen können.

Der Bergische Abfallverband veranstaltet in den kommenden Wochen in mehreren Kommunen der Region Aktionstage und Abfallberatungen vor Ort. Auch in Radevormwald werden die Experten des Entsorgungsunternehmen für Fragen der Bürger bereit stehen. Am Mittwoch, 7. August, wird es einen Infostand auf dem Wochenmarkt geben, dabei geht es um den Wertstoffhof Nord in Hückeswagen. Die Mitarbeiter des Abfallverbandes sind von 8.30 bis 13 Uhr auf dem Markt.