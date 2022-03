Angebot des Seniorenbeirats : Neuer Treffpunkt für die Taschengeldbörse gefunden

Schermbeck Nach der Winterpause findet die vom Seniorenbeirat Schermbeck organisierte Taschengeldbörse nun im Pfarrheim St. Ludgerus statt. Am 22. März findet das erste Treffen von Jugendlichen und Senioren statt.

Die im Jahre 2018 gegründete Taschengeldbörse des Seniorenbeirats hat ihre Sprechstunden bislang im Rathaus angeboten. In Corona-Zeiten war es jedoch gar nicht so einfach, dort junge und ältere Menschen wegen der geltenden Pandemieauflagen zusammenzubringen. Umso mehr freuten sich nun die Seniorenbeiratsmitglieder Friedhelm Stoltenberg, Reiner Endemann, Annemarie Unterberg und Monika Selders, nach der Winterpause den neuen Treffpunkt im Pfarrheim St. Ludgerus an der Erler Straße 9 vorzustellen.