Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden : Campingplatz in Gahlen bleibt weiterhin geschlossen

Viel zu eng bebaut: Der Campingplatz Overbeck in Schermbeck bleibt weiterhin geschlossen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Münster/Schermbeck-Gahlen Der seit dem 13. Januar unter anderem wegen Brandschutzmängeln vom Kreis Wesel geschlossene Campingplatz in Schermbeck-Gahlen bleibt weiterhin geschlossen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster in einem Eilverfahren entschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Hoffnung der ehemaligen Nutzer des Campingplatzes Overbeck/Hohes Ufer im Schermbecker Ortsteil Gahlen, demnächst in ihre Häuser und Wohnwagen zurückzukehren, haben zunächst einmal einen Dämpfer erhalten. Denn der Platz, der im Januar vom Kreis Wesel unter anderem wegen mangelndem Brandschutz geschlossen wurde, bleibt bis auf weiteres geschlossen. Das hat jetzt das Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden und die Beschwerde der Campingplatzbetreiberin gegen einen Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 3. Februar zurückgewiesen. Der Beschluss im Eilverfahren sei nicht anfechtbar, betont das Oberverwaltungsgericht in Münster.

Auf dem 1964 eröffneten Campingplatz hatten sich, wie mehrfach berichtet, zuletzt immer mehr Dauerbewohner niedergelassen. Der Kreis Wesel hatte aus Brandschutzgründen untersagt, dass dort feste und eben nicht mobile Unterkünfte bewohnt werden. Laut der Richter in Münster ist die Betreiberin des Campingplatzes für die ungenehmigte Anlage mit schweren Brandschutzmängeln verantwortlich. Auch sei es in der Vergangenheit wiederholt zu Verstößen gekommen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Klägerin die Mängel beseitigt habe. Auch habe der Kreis die Anlage, anders als die Klägerin behauptet, trotz der erheblichen Brandgefahr in der Vergangenheit nicht geduldet.

Auch sei zweifelhaft, so die Richter am Oberverwaltungsgericht, ob überhaupt noch von einem Campingplatz gesprochen werden könne. Denn eine Vielzahl der Pächter habe ihren ersten Wohnsitz auf der Anlage gemeldet.

(dpa/kwn)