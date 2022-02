Bilanz in Dormagen : Seniorenbeirat immer mehr digital

Bilanz in Dormagen

Übergabe des Tätigkeitsbericht von Hans-Peter Preuss und Kordula Fuchs an Bürgermeister Erik Lierenfeld. Foto: Stadt Dormagen

Dormagen Der Seniorenbeirat der Stadt blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Interessenvertretung nutzt andere Plattformen, um Senioren zu erreichen.

Trotz der Pandemie blieb der Seniorenbeirat nicht untätig. So standen wichtige Themen wie der Friedhofsentwicklungsplan, Barrierefreiheit und die Sparkassentreppe auf der Agenda. Zudem spielte das Thema Sicherheit eine große Rolle: Neben einem Vortrag zur Seniorensicherheit durch die Polizei wurden auch wieder das Pedelec-Training und das Rollator Training angeboten. Auch unterstützte der Seniorenbeirat die Impfaktion der über 80-Jährigen zu Beginn des Jahres 2021 und engagierte sich für das Projekt „Masterplan Innenstadt“. „Wir setzen uns für die Belange der älteren Mitbürger ein und treten als Sprachrohr an die Politik heran. Das hat auch im vergangenen Jahr trotz der Pandemie gut funktioniert“, sagt Preuss.

SVGD beseitigt Bus-Ärger in Horrem

ÖPNV in Dormagen

ÖPNV in Dormagen : SVGD beseitigt Bus-Ärger in Horrem

Der Seniorenbeirat hat sich auch technisch auf die Veränderungen durch die Pandemie eingestellt. So wurden mehrere Seniorenbeiratssitzungen digital per Zoom abgehalten, es gab auch die Teilnahme an vielen verschiedenen Fachausschusssitzungen.