Kaarster Gremien : Seniorenbeirat hat Nachrücker-Problem

Die Mitglieder Hans-Peter Kallen, Gerda-Marie Linden, Jürgen Garbang (Vorsitzender), Helga Maria Olbrich, Manfred Stranz und Dagmar Else Klammer-Brauns (v.l.). Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Nachdem zwei Mitglieder aus dem Seniorenbeirat ausgetreten sind und mit Heinrich Leßmann ein weiteres verstorben ist, sind nun nur noch sechs Mitglieder übrig. Das Problem für das Gremium ist die Regelung, wer nachrücken darf.

Der Seniorenbeirat in Kaarst besteht aus neun Mitgliedern. Fünf von ihnen vertreten die Stadt Kaarst, zwei den Ortsteil Büttgen sowie jeweils ein Mitglied die Ortsteile Vorst und Holzbüttgen. Bei der Wahl des Seniorenbeirats, die zeitgleich mit der Kommunalwahl im September 2020 stattgefunden hatte, standen für die neun Plätze insgesamt nur 13 Kandidaten auf dem Zettel. Es war also klar, dass vier Kandidaten auf die Liste der Nachrücker kommen. Nun sind bereits drei Mitglieder ausgeschieden: Zwei sind im Frühjahr 2021 freiwillig gegangen, Heinrich Leßmann ist kürzlich verstorben. Eigentlich kein Problem, immerhin gebe es genügend Kandidaten, die nachrücken könnten. Doch so einfach ist das nicht.

Denn die Nachbesetzung von vakanten Stellen im Seniorenbeirat ist in der betreffenden „Wahlordnung für die Wahl des Seniorenbeirates der Stadt Kaarst“ in Paragraph 11 geregelt: „Für den Fall, dass ein gewähltes Mitglied des Seniorenbeirates die Annahme der Wahl verweigert, stirbt oder sonst ausscheidet, tritt an dessen Stelle der/die nicht gewählte Kandidat(in), welche(r) die nächst höchste Stimmenzahl der abgegebenen Stimmen im entsprechenden Wahlbezirk auf sich vereinigen konnte. Dies gilt nicht, wenn durch Los entschieden wurde. Ist die Kandidatenliste im Wahlbezirk ausgeschöpft, so bleibt der betreffende Sitz unbesetzt. Die Anzahl der Mitglieder im Sinne der Hauptsatzung verringert sich dementsprechend.“

Info Mitglieder kommen aus neun Wahlbezirken Wahlbezirke Die Mitglieder des Seniorenbeirats kommen aus neun Wahlbezirken. Fünf davon sind in Kaarst, zwei in Büttgen und je einer in Vorst und Holzbüttgen. Regelung Sobald ein Mitglied aus dem Seniorenbeirat ausscheidet, darf nur eines nachrücken, dass bei der Wahl im gleichen Wahlbezirk angetreten ist.

Im Fall der Nachbesetzung der Position von Heinrich Leßmann wurde dem entsprochen und Jürgen Schmitz als Person mit der zweithöchsten Stimmanzahl im Wahlbezirk nominiert. Dieser nahm die Wahl allerdings nicht an, wie die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. „Da es keine weiteren Kandidaten im Wahlbezirk Kaarst Nord-Ost gibt, bleibt der Sitz im Seniorenbeirat unbesetzt“, heißt es aus dem Rathaus. Eine Änderung der Wahlordnung sei grundsätzlich möglich, dafür könne der Seniorenbeirat dem Stadtrat jederzeit einen entsprechenden Vorschlag zur Beschlussfassung vorlegen. Um eine Umbesetzung während der laufenden Wahlperiode vorzunehmen, müsse die Wahlsatzung geändert werden. Die Änderung würde dann bei der nächsten Wahl des Seniorenbeirates gelten. „Eine Erweiterung der bestehenden Anzahl der Mitglieder des Seniorenbeirates ist somit aktuell leider nicht möglich“, erklärt die Verwaltung.