Ab einem Einkommen über 25.000 Euro : Eltern sollen mehr für den Offenen Ganztag zahlen

Der Offene Ganztag wird derzeit an allen Grundschulen angeboten – auch an der Gemeinschaftsgrundschule Hamminkeln an der Bislicher Straße. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Der Hamminkelner Schulausschuss berät über die Erhöhung der Beiträge für den Offenen Ganztag. Die soll in zwei Schritten erfolgen und zunächst drei Prozent betragen. Es geht allerdings auch um die Entwicklung der Betreuung insgesamt.

Die Betreuung der Hamminkelner Schüler in den Einrichtungen des Offenen Ganztags soll teurer werden. Das soll nach Vorstellung der Verwaltung in zwei Schritten geschehen. Die erste Gebührenerhöhung soll drei Prozent betragen und zum Schuljahr 2022 und damit am 1. August eingeführt werden. Die zweite Erhöhung soll zum Schuljahr 2023 in Kraft treten.

Dafür wird nun eine politische Mehrheit gesucht. Der Ausschuss für Soziales, Generationen, Bildung und Sport wird am heutigen Donnerstag, 17. März, um 17 Uhr in der Bürgerhalle Wertherbruch das Thema angehen, bevor der Rat endgültig beschließt. Eingebaut in die Gebührentabelle ist ein sozialer Faktor. So bleibt der Offene Ganztag beitragsfrei bei einem Jahreseinkommen bis 25.000 Euro. Das entspricht der bisherigen Regelung. Ansonsten sollen die Beiträge für alle weiteren Einkommensbereiche erhöht werden.

Info Informationen aus dem Kreis Kleve Hilfe „Der geltende Runderlass zur Durchführung der OGS ermöglicht den Kommunen eine Steigerung der Elternbeiträge um jährlich drei Prozent“, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss für Soziales, Generationen, Bildung und Sport. Zum jetzigen Zeitpunkt, so heißt es weiter, sei ebenfalls unklar, ob die Entwicklung zu sogenannten rhythmisierten Jahrgängen geht. Das hieße, dass eine oder mehrere Klassen der Jahrgänge in einen Ganztagsbetrieb gehen. Die AG Schule hat sich dazu in einer Schule im Kreis Kleve schlau gemacht, um weitere Hintergründe in die Beratung einzuspeisen.

Vorberaten wurde dies wie in Hamminkeln üblich im Arbeitskreis Schule, in dem auch die Fachpolitiker der Fraktionen sitzen. Dort einigte man sich darauf, mit dem Thema in die Fraktionen zu gehen, so dass der Ausschuss nun am Zug ist und die Richtung für den Rat vorgeben muss. Das Thema Offener Ganztag begleitet die Politik alle Jahre wieder, nicht nur was die Kosten betrifft, sondern auch, welche Qualitätsstandards die Betreuung haben soll. Im Juli 2019 wurden die Qualitätsstandards an den Grundschulen heraufgesetzt. Kostensteigerungen waren die Folge.

Vom Land wird jedes Schulkind im Offenen Ganztag mit exakt 1543 Euro gefördert. Das bedeutet eine Finanzierungslücke, denn die durchschnittlichen Ausgaben pro Kind wuchsen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 206 Euro auf 2284 Euro pro Kind. Die Stadt finanzierte nach Abzug der Elternbeiträge einen städtischen Anteil von 222 Euro pro Schulkind im Schuljahr 2020/2021. 2019 hatte der Rat zudem entschieden, einen dreiprozentigen Steigerungsfaktor jährlich einzuführen. Das wurde im Jahr 2020 umgesetzt. Man wollte die Qualitätssteigerung in der Schülerbetreuung nicht nur zulasten der Kommune finanzieren, sondern auch über höhere Elternbeiträge. Mögliche Steigerungsrate sind jährlich besagte drei Prozent.

Was soll finanziell nun zusätzlich auf die Eltern zukommen? Ab einem Einkommen von 25.000 bis 37.000 Euro wären das im August 2022 und im August 2023 jeweils ein Euro mehr, also eine Steigerung von heute 37 auf 39 Euro pro Monat. Wer mittleres Einkommen von 61.000 bis 73.000 Euro erzielt, für den steigen die Monatsbeiträge von 142 auf 146 beziehungsweise auf 150 Euro. Beim höchsten Einkommen, das gilt ab 110.000 Euro, sollen die Beiträge von 203 auf 209 und dann auf 215 Euro wachsen.

Laut Vorlage für den Fachausschuss ist noch unklar, wie sich die Beiträge ab 2026 staffeln, wenn gesetzlich der Anspruch auf einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) greift. Zuletzt gab es im Januar eine Runde mit allen Kommunen, die wie Hamminkeln zum Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Wesel gehören. Diskutiert wurde zum Beispiel, ob die OGS-Betreuung künftig beim Kreis angesiedelt wird oder weiterhin beim Schulträger – ein umstrittenes Thema.