Veranstaltungen in Schermbeck : Lehrreich, vielfältig und gesellig

Das kfd-Team Ingrid Bienbeck, Esther Schlamann, Desirée Kaiser, Marita Kraß-Sühling (sitzend v.l.), Angela Anhalt-Brock, Ulla Bienbeck, Petra Becker, Elisabeth Schult, Petra Besten und Monika Schmidt Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) von St. Ludgerus stellt ihr Jahresprogramm vor. Los geht es schon am 4. März mit dem Weltgebetstag.

Das Führungsteam der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) von St. Ludgerus hat für das Jahr 2022 ein umfangreiches Programm zusammengestellt in der Hoffnung, dass die Coronabedingungen keinen Strich durch die Planungen machen. Sollte eine Veranstaltung nicht stattfinden können, wird rechtzeitig in den Medien darauf hingewiesen.

• Am 4. März beteiligt sich die kfd am Weltgebetstag. Der Gottesdienst beginnt um 16 Uhr. Das Motto des Weltgebetstages lautet „Zukunftsplan Hoffnung“. Die Texte wurden von Frauen in England, Wales und Nordirland erstellt.

• Am 10. März beginnt um 19 Uhr die kfd-Messe in der Ludgeruskirche.

• Am 5. April treffen sich die Frauen um 15 Uhr in der Bücherei an der Erler Straße zum „Klön-Café“. Wilma Balster-Schulz wird den Jakobsweg vorstellen.

• In der Ludgeruskirche beginnt am 27. April um 19 Uhr eine Konzertlesung zum Thema „Starke Frauen“. Referent ist Norbert Nientiedt.

• Am 19. Mai fahren die Frauen zur Duisburger Oper. Um 19.30 Uhr beginnt die Aufführung der Oper (L‘elisir d‘amore) von Gaetano Donizetti. Anmeldungen nimmt Monika Schmidt (Tel. 02853 3782) bis zum 5. Mai entgegen.

• Pastoralreferentin Desiree Kaiser lädt zu einer Sprechstunde ein, die am 7. Juni in der Bücherei beginnt.

Am 9. Juni beginnt um 19 Uhr die kfd-Messe in der Ludgeruskirche.

• Eine Abendveranstaltung ist für den 10. Juni vorgesehen. Nähere Informationen wird es später geben.

Das „Klön-Café“ am 5. Juli findet im Pfarrgarten statt. Die Teilnehmerinnen treffen sich um 15 Uhr. Eine halbe Stunde vorher werden die kfd-Hefte ausgegeben.

• Am 14. Juli beginnt um 19 Uhr die kfd-Messe in der Ludgeruskirche.

• Nach der Sommerpause starten die Frauen am 17. August zu ihrem Jahresausflug. Ziel ist in diesem Jahr ist Düsseldorfs ältester Stadtteil Kaiserswerth.

• Im Heimatmuseum haben die Frauen am 6. September ab 15 Uhr Gelegenheit, sich Filme aus dem alten Schermbeck anzuschauen. Eine halbe Stunde vorher werden die kfd-Hefte ausgegeben.

• Am 8. September beginnt um 19 Uhr die kfd-Messe in der Ludgeruskirche.

• Auf dem Essener Baldeneysteig werden die Frauen am 24. September wandern. Der Steig ist 26,7 Kilometer lang und verlangt eine gute Kondition. Anmeldungen nimmt Ingrid Bienbeck bis zum 20. September unter Tel. 028953 39473 entgegen.

• Die Wallfahrt nach Kevelaer findet am 4. Oktober statt. Anmeldungen nimmt Elisabeth Schult entgegen (Tel. 02853 2116).

Am 13. Oktober beginnt um 19 Uhr die kfd-Messe in der Ludgeruskirche.

• Mit den Wechseljahren befasst sich eine Veranstaltung der VHS Dorsten. Dr. Simone Sowa, die Chefärztin der Frauenklinik im Dorstener Elisabeth-Krankenhaus, referiert zwischen 19 und 21.30 Uhr. Die Kosten betragen acht Euro. Anmeldungen erfolgen unter www.kfd-muenster.de.

• Ein Gespräch mit der gemeindlichen Gleichstellungsbeauftragten Susanne Kötter steht im Mittelpunkt des „Klön-Cafés“ am 5. November ab 15 Uhr in der Bücherei an der Erler Straße.

• Am 10. November beginnt um 19 Uhr die kfd-Messe in der Ludgeruskirche.

• Elke Rexforth referiert am 15. November ab 19 Uhr in der Bücherei zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation“.

• Ihre Lichtermesse verbindet die kfd am 8. Dezember mit einer Adventsfeier im Dorfgemeinschaftshaus.