Komplikationen in der Brüner Unterbauerschaft : Rat soll für Klarheit bei Firmenerweiterungen sorgen

In der ländlichen Unterbauerschaft gibt es viele bedeutende Gewerbebetriebe. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln In der Unterbauerschaft Brünen gibt es expandierende Betriebe. Aber es wurde mehr Gewerbefläche belegt, bevor die Innenbereichssatzung feststand. An anderer Stelle soll nun Gewerberaum gestrichen und woanders erweitert werden.

In der Brüner Unterbauerschaft gibt es starke gewerbliche Betriebe, die expandieren. Ums kleine Dorf ist viel Agrarland. Erweiterungsmöglichkeiten zu schaffen, ist planerisch aber nicht einfach. Zuletzt ging um eine große Lagerhalle am Horster Weg für Elektrotechnik Eimers, bekannt etwa für die transportablen gelben Trafostationen, die nicht nur in der Bundesrepublik auf Baustellen im Einsatz sind. Die Erweiterung auf begehrter Ackerfläche war vergangenes Jahr ein politisch umstrittenes Thema. Auch mit Hilfe einer Informationsoffensive war das Unternehmen erfolgreich.

Am Mittwoch, 16. März, im Planungsausschuss steckt unter dem unscheinbaren Punkt „Innenbereichssatzung Unterbauerschaft im Ortsteil Brünen“ ein weiteres Außenbereich-Problem. Erstmals soll aus Sicht der Verwaltung eine Gewerbefläche planerisch gestrichen werden, nämlich die einem Lohnunternehmen zugedachte Erweiterungsfläche. Denn es gab schon eine Firmenexpansion, die Gewerbefläche sei ja schon an anderer Stelle beansprucht worden. Nun will Bürgermeister Bernd Romanski den planerischen Schwebezustand festigen. Schon seit 2012 gibt es diese Situation.

Info Das Thema gibt es bereits seit 2012 Grundlage Der Rat der Stadt Hamminkeln hat in seiner Sitzung am 20. September 2012 die Innenbereichs- und Ergänzungssatzung für den Bereich Brünen – Unterbauernschaft als Satzung beschlossen. Diese Satzung wurde dann am 10. Dezember 2012 rechtsverbindlich. Termin Der Planungsausschuss tagt am heutigen Mittwoch, 16. März, um 17 Uhr in der Bürgerhalle Wertherbruch. Kontrovers war die Außenbereichsplanung allerdings auch schon vergangenes Jahr politisch diskutiert worden. Besonders die Grünen und FWI machten ihre Bedenken deutlich.

Seitdem war es Sonderentwicklungsgebiet, das das dörfliche Gewerbe gerne nutzt. Nun werden – je nach Bereich – Flächenerweiterungen begrenzt beziehungsweise ermöglicht. Romanski will Klarheit statt Wildwuchs. Dabei handelte der Rat durchaus gerne im Sinn der heimischen Wirtschaft; der Elektrotechnikbetrieb bekam über den in Hamminkeln beliebten Weg eines sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans unmittelbar südlich des Horster Weges seine angestrebte Erweiterungsmöglichkeit. Es gibt für solche Vorhaben eine Satzung, die extra erlassen wird. Die regelt die räumliche Zuordnung der geschaffenen Erweiterungsmöglichkeiten für Eimers ebenso wie für das ortsansässige Lohnunternehmen und einen Gaststätten- beziehungsweise Hotelbetrieb in der Unterbauerschaft.

Klingt kompliziert und ist es auch. Zumal besagte betriebliche Satzungszuordnung keine durchgreifende Rechtswirkung auf die baugenehmigungsrechtliche Seite hat. Das kann dazu führen, dass geschaffene Baurechte anders genutzt wurden, als es die Satzung vorsieht. Folge beim Beispiel Elektrobetrieb: Er konnte seine zugedachte Erweiterungsmöglichkeit nur teils nutzen, weil aber noch zusätzlicher dringender Erweiterungsbedarf bestand, beschloss andererseits der Rat im vergangenen Jahr einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

So weit, so vertrackt. Doch schnelle Erweiterungen können auch weitere Probleme machen. „Auf der anderen Seite hat nunmehr das benachbarte Lohnunternehmen die ihm eigentlich nicht zugedachte Erweiterungsmöglichkeiten baulich in Anspruch genommen. Dem gegenüber ist die laut Satzung für es reservierte Fläche bislang für gewerbliche Zwecke nahezu ungenutzt“, heißt es in der Ausschussvorlage der Stadt.

Jetzt geht es nicht um die Frage, wie das sein kann, sondern ob die Fläche mit ungenutztem Baurecht wieder in planerischen Nullzustand zurückgeführt werden soll, wenn das schon so gelaufen ist. Zwar würde man dann in der Unterbauerschaft ausgewiesene Gewerbefläche verlieren, aber die wurde ja schon anderweitig abgegriffen. Und: Insgesamt ist unter Einbeziehung des Bebauungsplanes „Erweiterung Elektrobetrieb“ die gewerblich nutzbare Fläche im Außenbereich ohnehin deutlich größer geworden.