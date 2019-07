Wupper bei Radevormwald : Die Wupper bekommt mehr Dynamik

Radevormwald Mit Baumstämmen und Steinen wird dafür gesorgt, dass der Fluss mehr Dynamik bekommt und bessere Lebensbedingungen für Tiere bietet.

Mehr Abwechslung für das Flussbett der Wupper, so lautet die Devise für ein aktuelles Projekt des Wupperverbandes. Oberhalb des Stausees Beyenburg, in der Nähe des Weilers Oede-Schlenke an der Stadtgrenze von Radevormwald und Wuppertal, wird der Betrieb Gewässer ab dieser Woche das Flussbett auflockern. Dazu werden auf der linken Uferseite auf einer Länge von rund 400 Metern an vier Stellen Baumstämme eingebaut und mit Steinen befestigt. „Dadurch entstehen mehr Dynamik und abwechslungsreiche Fluss-Strukturen, so dass sich Fische und Kleinstlebewesen noch wohler fühlen können“, erläutert Susanne Fischer, Sprecherin des Wupperverbandes.