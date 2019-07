Partnerschaftskomitee Radevormwald-Châteaubriant : Die Liebe zu Frankreich verbindet

Radevormwald Das Partnerschaftskomitee Radevormwald-Châteaubriant feiert jedes Jahr ein Sommerfest. Am Samstag kamen etwa 70 Mitglieder im TSV-Heim an der Jahnstraße zusammen, um einen geselligen Abend miteinander zu verbringen.

Das diesjährige Fest begann mit einer ruhigen Minute für Monique Bigot, die kürzlich verstorben ist und die treibende Kraft der Städtepartnerschaft auf der französischen Seite war. Durch sie wurden viele Besuche zwischen den Bewohnern aus Châteaubriant und Radevormwald ermöglicht. 2006 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz in Radevormwald. Erni Huckenbeck und die anderen Mitglieder des Partnerschaftskomitees vermissen den Spirit und das unermüdliche Engagement von Monique Bigot, blicken aber gespannt in die Zukunft. „Wir sind uns noch nicht sicher, wie es jetzt weitergeht. In Châteaubriant gibt es natürlich auch andere Menschen, die sich für die Freundschaft zwischen den Städten einsetzen, aber die stehen uns nicht so nah. Wir müssen jetzt Kontakt aufnehmen und verhindern, dass die Freundschaft einschläft“, sagt Erni Huckenbeck, die diesen Schritt zusammen mit Bürgermeister Johannes Mans gehen will.