Seniorentag in Radevormwald : Musik, Information und Unterhaltung

Seniorentag in Radevormwald

Radevormwald Auf dem Bergischen Seniorentag gab es noch mehr zu entdecken. Für die Musik sorgten unter anderem die Musiker der Band „Rider Rock 60 plus“ aus Solingen sowie die „Remscheider Schirmspitzen“ und der Pop-Chor „German Silver Singers“.

Alle Musiker und Künstler zeigten, wie groß ihre Lebensfreude ist und dass Musik auch oder vielleicht besonders im Alter verbindet. Alle Darsteller gingen mit gutem Beispiel voran und motivierten einige Zuschauer, selber aktiv zu werden und sich einer Sport- oder Musikgruppe anzuschließen. „Ich finde die Energie ganz toll und habe jetzt selber Lust auf ein Projekt. Ich fände Tanzabende zum Beispiel gut“, sagt Ilse Schmitz aus Remscheid, die diesen Programmpunk in ihrem Kalender vermisst.

Der Sportwissenschaftler Dr. Wolfgang Kolling, der in Radevormwald wohnt und sich seit seines Ruhestandes wieder mehr in seiner Heimatstadt engagiert, kam zusammen mit Moderator Marco Lombardi und Dr. Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes Remscheid, zu den Themen Sport und Gesundheit ins Gespräch. Neben diesem aufschlussreichen Programmpunkt informierten aber auch verschiedene Vereine und Verbände über ein aktives Leben im Alter. In Pavillons hatten die Besucher die Möglichkeit sich zum Beispiel über die Angebote des Trägervereins aktiv55plus zu informieren. Die Leiterin Kyra Springer kam mit den Menschen ins Gespräch, Ehrenamtler Wilfried Knuf machte die Rader Hilfsbörse sowie den Reparaturtreff, wo kaputte Dinge jeder Art instand gesetzt werden, noch bekannter. „Die Menschen sind heute aufgeschlossen und interessiert. Das Konzept geht auf“, sagte er.