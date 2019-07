Sommerfest in den Wupperorten : Draisinen, Dampfmaschinen und Bahnen

Dahlerau Unter dem Motto „50 Jahre für die Wupperorte“ feierten drei Vereine ein Sommerfest.

Wie die Zusammenarbeit zwischen drei Vereinen mit ähnlichem Standort und ähnlichen Interessengebieten funktionieren kann, zeigte sich am Samstag an der Wupper. Die Vereine „Bergische Bahnen – Förderverein Wupperschiene“, der „Wuppertrail“ sowie der Verein „Johann Wülfing & Sohn Museum – Textilstadt Wülfing“ haben ihre Jubiläen addiert und gemeinsam „50 Jahre für die Wupperorte“ gefeiert. Für die Besucher dieses Sommerfestes, das sich sowohl im Museum als auch an den Bahnhöfen Dahlhausen und Dahlerau abspielte, war das der Anlass für einen umfassenden Einblick in die ehrenamtliche Welt der Wupperorte.