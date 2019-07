Mein Solingen : Kohlfurth – bergisch mit internationalem Flair

Das Café Hubraum mit seinem Biergarten direkt an der Wupper gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. An Sommer-Wochenenden machen dort tausende Biker Station. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Café Hubraum, Museumsbahnen und Kohlfurther Brücke: Der kleine Ort auf Solinger und Wuppertaler Gebiet ist beliebtes Ausflugsziel.

An diesem Vormittag ist es noch vergleichsweise ruhig in der kleinen Ortschaft an der Wupper. Erst wenige Motorradfahrer haben bislang angehalten. Aber Richard Zöllner muss seinen Blick nur in den strahlend blauen Morgenhimmel richten, um zu wissen, dass das alles lediglich die Ruhe vor dem Sturm ist.

Seit inzwischen zwölf Jahren führt der 50-Jährige das Café Hubraum in der Kohlfurth. Und es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass es exakt dieser Bikertreff ist, der die Ortschaft weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht hat. Denn das Café Hubraum, das erstmals 1993 seine Türen öffnete, ist längst zu einer festen Adresse für Motorradfahrer aus dem In- und Ausland geworden.

Café Hubraum Das Café wurde 1993 eröffnet. 2007 wurde es von Richard Zöllner übernommen. Das Café hat fast das ganze Jahr geöffnet. Lediglich in den Wintermonaten ist an Montagen geschlossen.

Ort Der Name Kohlfurth geht wahrscheinlich auf eine Hofbezeichnung nach dem Külfbach, der bei Kohlfurth in die Wupper mündet, zurück. Wuppertal-Kohlfurth gliedert sich in die Teile Kohlfurtherbrücke, Unterkohlfurth und Oberkohlfurth. Der Solinger Teil gehörte früher zu Dorp. Die erste Brücke datiert aus dem 14. Jahrhundert.

Was nicht bedeutet, dass die Stadtgrenze, die in der Mitte der Wupper verläuft, irgendetwas Trennendes hätte. Im Gegenteil, gerade die Stahlbrücke, die aus dem späten 19. Jahrhundert stammt, ist vielmehr Symbol für den gemeinsamen Ort Kohlfurth.

„Die Geschäftsleute wechseln sich im jährlichen Turnus bei der Finanzierung der Brückenbeleuchtung ab“, sagt Café Hubraum-Besitzer Richard Zöllner, der 2020 wieder an der Reihe sein wird. Eine Investition, die für den Gemeinschaftssinn der Kohlfurther spricht und die sich überdies bezahlt macht. Denn tatsächlich ist die Kohlfurther Brücke das Wahrzeichen des Ortes, den an schönen Sommer-Wochenenden mehrere tausend Motorradfahrer besuchen.

Parallel kommen aber nicht nur Motorrad-Fans auf ihre Kosten. Auch die Freunde von historischen Straßenbahnen sind richtig in der Kohlfurth. Auf Wuppertaler Seite befinden sich die Bergischen Museumsbahnen, die die alte Straßenbahnstrecke hoch nach Wuppertal-Cronenberg reaktiviert haben und im Sommer zu den Fahrtagen ebenfalls große Besucherströme in die Kohfurth ziehen. Darüber hinaus arbeiten die Museumsbahnen an Plänen, ihrerseits nach Solingen zu expandieren. So existiert die Idee, auf dem alten Rasspe-Areal ein paar hundert Meter entfernt in Stöcken ein Verkehrsmuseum aufzubauen.