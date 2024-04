Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren Könnten Tankstellen-Videos aus Solinger Brandnacht neue Erkenntnisse liefern?

Gleichzeitig reißt die Kritik an der Arbeit der Ermittler nicht ab. So forderte der Hannoveraner Rechtsanwalt Adnan Menderes Erdal die Staatsanwaltschaft jetzt auf, umgehend die Aufzeichnungen von Videokameras an Tankstellen in der Umgebung des Brandortes im Solinger Stadtteil Höhscheid sicherzustellen. „Das zu tun liegt auf der Hand, wenn die Erkenntnis vorliegt, dass der Brand mit Brandbeschleuniger, also Benzin ausgelöst worden ist“, sagte Rechtsanwalt Erdal am Montag, nachdem er eigenen Angaben zufolge am Wochenende die Vertretung der juristischen Interessen von insgesamt drei der bei dem Brand vom 25. März verletzten Personen übernommen hatte. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal war bis zum frühen Montagnachmittag nicht für eine diesbezüglichen Stellungnahme zu erreichen.