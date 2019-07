Straßenkriminalität : 14-Jähriger kann vor unbekannten Räubern flüchten

Solingen Der Jugendliche war am Samstag auf der Goerdelerstraße unterwegs. Die Polizei sucht jetzt drei verdächtige Männer.

Glück im Unglück hatte am zurückliegenden Samstag ein Jugendlicher auf der Goerdelerstraße in der City. Denn wie die Polizei am Montag meldete, gelang es dem 14-Jährigen, drei Räubern zu entkommen, die ihn mit einem Messer bedroht hatten.