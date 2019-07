Industriebrache in Solingen : Keine Film-Drehs mehr auf Rasspe-Areal

Solingen Die 6,5 Hektar große Industriebrache in der Kohlfurth wird ab September nicht mehr als Filmkulisse dienen. Der Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung erarbeitet eine Ausschreibung für die Abrissarbeiten.

Da geht es um den Verlauf von Erschließungsstraßen, oder wo und was abgerissen werden soll auf dem Gelände der Industriebrache. Und um Natur- und Umweltschutz. Denn auf der Brache in der Kohlfurth wurden Schleiereule, Waldkauz und Fledertiere gesichtet. Für die musste der Rasspe-Projektleiter der Wirtschaftsförderung, Michael Schwebel, in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station alternative Nistplätze finden, anlegen und angeben. „Wir haben alle Hausaufgaben gemacht, jetzt kann der AAV die Ausschreibung zusammen mit einem üppigen Leistungsverzeichnis erarbeiten“, sagt Frank Balkenhol.

Dass überhaupt ein neuer Bebauungsplan erstellt werden muss, liegt auch daran, dass die Gebäude in der Kohlfurth seit 2009 überwiegend leerstehen. „Es sind Lösungen für Mobilität und Verkehr gefragt, Anwohner können sich auch vorstellen, dass auf dem Gelände ein Café beziehungsweise ein Restaurant zum Zuge kommt“, erzählt Balkenhol. Ziel ist es, auf dem rund 6,5 Hektar großen Gelände in Stöcken binnen eines knappen Jahrzehnts einen Businesspark aufzubauen, in dem innovative Firmen neue Produkte entwickeln und sich gegenseitig unterstützen könnten. Die Wirtschaftsförderung denkt hier an „Künstliche Intelligenz in den Bereichen Mikrologistik, Automotive und unter anderem auch an Forschungsinstitute. „Arbeitsintensive Unternehmen wären sehr schön“, sagt Frank Balkenhol, „denn desto belebter wird dadurch das Gelände“.