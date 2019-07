Folgen für Solinger Anlagen nach EU-Beschluss : Kunstrasenplätze – auf Sand gebaut

Der Kunstrasenplatz in Höhscheid wird ab August dieses Jahres umfassend saniert. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Die EU will Mikroplastik von den Kunstrasenplätzen verbannen und durch Sand ersetzen lassen. Das ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Die Stadt ist aber zuversichtlich, genug Zeit für die Maßnahme zu haben.

Inwieweit die Bälle auf dem neuen Untergrund besser laufen werden und in den kommenden Jahren endlich mal wieder mit einem Aufschwung im Solinger Fußball zu rechnen ist, steht zwar noch in den Sternen. Aber geht es nach der Stadt, müssen die Kicker zumindest nicht fürchten, demnächst von der Europäischen Union die Rote Karte gezeigt zu bekommen.

Zwar gibt es in Brüssel Überlegungen, ab dem Jahr 2022 auf sämtlichen Kunstrasenplätzen zwischen Portugal und Polen das bislang übliche Kunststoffgranulat zu verbieten sowie durch Sand ersetzen zu lassen. Doch die Verantwortlichen im Solinger Rathaus sind zuversichtlich, dass dies auf den augenblicklich zwölf Kunstrasenflächen im Stadtgebiet nicht gleichbedeutend mit einem Abpfiff für die hiesigen Vereine sein wird.

Plätze Der älteste Kunstrasen in Höhscheid ist von 2003. Er wird ab August saniert. Der Sportplatz Höher Heide entsteht als Ersatz für den abgerissenen Kunstrasenplatz am Union-Stadion. Nach seinem Bau gibt es wieder 13 Plätze.

Der Hintergrund: In der Klingenstadt müssen die Kunstrasenanlagen in den nächsten Jahren aus Altersgründen ohnehin ausgetauscht werden. Und im Rahmen der damit einhergehenden Planungen wurde, wie eine Stadtsprecherin am Montag betonte, bereits eine möglichst umweltfreundliche Erneuerung der Plätze „mitgedacht“.