Solinger Sportler im Fernsehen : Mirac Celtin in TV-Show „Klein gegen Groß“

Mirac Celtin in TV-Show „Klein gegen Groß“

Duell zweier Kampfsportler: Mirac Celtin fordert zur besten Sendezeit am Samstag den Schauspieler Jürgen Vogel heraus. Foto: NDR/ Thorsten Janden

Solingen Seinen wohl größten Erfolg konnte der 13-Jährige Mirac Celtin im Juni 2019 verbuchen. Dort wurde der Solinger Deutscher Meister im Taekwondo, in der Altergruppe der Kadetten und der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm.

Die Deutsche Meisterschaft fand im sächsischen Wilsdruff statt, die Stadt hat etwa 14.000 Einwohner. Am Samstag dürfte ihn ein Millionenpublikum sehen, denn Mirac Celtin tritt bei der ARD-Show „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ auf. Bei der letzten Ausgabe im Januar sahen die Sendung an die sechs Millionen Zuschauer.

Bei „Klein gegen Groß“ treten Kinder und Jugendliche gegen Prominente in jeweiligen Spezialgebieten an. Bei Mirac Celtin ist das natürlich der Kampfsport. Antreten wird der Solinger gegen den Schauspieler Jürgen Vogel, der Jiu Jitsu betreibt. Es wird also ein Duell unter Kampfsportlern.