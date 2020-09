Fußball : Testspiel-Duell der Aufsteiger geht am Ende unentschieden aus

Rhenania-Keeper Frederik Hennes zeigte gute Paraden. Foto: Achim Blazy (abz)

Für beide Mannschaften ist es die Generalprobe vor dem Start in die Meisterschaft – und dem Auftakt in einer neuen Spielklasse. Am Sonntag beginnt die Punktspielrunde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elmar Rump

SC Rhenania Hochdahl – SC Unterbach 2:2 (1:1). Ein letztlich leistungsgerechtes Unentschieden zwischen dem Kreisliga A-Neuling und dem Bezirksliga-Aufsteiger. Bei den Unterbachern war phasenweise eine Menge Sand im Getriebe. „Unsere Jungs haben heute Vormittag mit einer Laufeinheit ihr Kurz-Trainingslager auf unserer Platzanlage hinter sich gebracht. Da sind wohl die Beine etwas schwer“, suchte Jörg Spanihel, der Sportliche Leiter des SCU, nach einer Erklärung für den lange Zeit dezenten Auftritt. Erst in den letzten 15, 20 Minuten überzeugte der Gast, kombinierte flüssiger und kam zu Torchancen. Da mussten die Hochdahler ein wenig ihrem zuvor gezeigten starken Auftritt Tribut zollen.

„Zum Ende hin wurde es schwierig. Aber bis dahin zeigte unsere Mannschaft eine Top-Leistung. Taktisch und kämpferisch hat alles gestimmt. Vor allen Dingen durch unser schnelles Umschaltspiel nach Balleroberungen haben wir es Unterbach schwer gemacht“, urteilte ein sichtlich zufriedener SCR-Trainer Frank Kober. Dessen Elf ging durch Kevin Naulin in Führung (12.), kassierte dann durch den von Kapitän Daniel Mion in Szene gesetzten Chris Ribjitzki den Ausgleich (24.). Der Torschütze und auch Marvin Kurz vergaben anschließend zwei gute Gelegenheiten.

Rhenania überzeugte durch vorbildliches taktisches Verhalten und viel Laufarbeit. Nach der Pause vertändelte Naulin nach einer missglückten Kopfballabwehr von Eddi Ziegler in halblinker Position den Ball (50.), ehe vier Minuten später Laurin Kirchner einen Foulelfmeter zur erneuten Führung verwandelte. Sehr auffällig agierte bei den Rhenanen auf der rechten offensiven Außenbahn Julian Dietz. Der schnelle Angreifer scheiterte an Unterbachs Schlussmann Jürgen Brückner (56.) und legte präzise Patrick Stotko vor, dessen Direktabnahme aber in der zweiten Etage landete (61.).

Auf der Gegenseite mühte sich Unterbach um konstruktiven Spielaufbau, konnte sich aber gegen die schon im Mittelfeld defensiv konsequent arbeitenden Platzherren erst nach und nach durchsetzen. Torchancen gab es dennoch. Torschütze Naulin fand in Brückner seinen Meister (71.), während Hochdahls Keeper Frederik Hennes klasse gegen Said Oughalmi (61., 87. – jeweils Vorarbeit von Tobias Schössler) parierte. Den dann doch verdienten Ausgleich (84.) markierte Tobias Schössler nach einem präzisen Zuspiel von Nuri Gülmez.

„Mit ungenauen Abspielen und taktischen Fehlern haben wir uns das Leben lange Zeit schwer gemacht. Vorne fehlte bis auf wenige Ausnahmen oft die nötige Durchschlagskraft. Die beiden Tore waren allerdings super herausgespielt“, fasste SCU-Coach Andi del Polito zusammen.