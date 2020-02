Gründerszene in Solingen : Coworking Space bietet deutlich mehr Platz

Phil Derichs und Sven Wagner (v.l.) halten einen Workshop für Start-ups im coworkit am Grünewald in Solingen. Foto: Coworkit. Foto: Coworkit

Start-ups und Gründungsinteressierte finden in Solingen mehr Räume und auch Beratung.

Der größte Coworking Space im Bergischen Land feiert am 1. März erst den vierten Geburtstag. Seit dem Start im Jahr 2016 ist das „coworkit – Coworking Space Solingen“ auf dem Gelände des Gründer- und Technologiezentrums (GuT) am Grünewald in Höhscheid aber mächtig gewachsen. Anfangs standen lediglich Büroflächen auf rund 200 Quadratmetern zur Verfügung. Aktuell und nach einem Umzug ist das coworkit jetzt auf 1000 Quadratmeter angewachsen und bietet jährlich über 40 innovativen Start-ups, über 350 Gründungsinteressierten und über 100 Coworkern einen Arbeitsort und Beratung an.