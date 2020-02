Frühlingserwachen am Sonntag : Ohligs freut sich auf den Frühling

Timm Kronenberg, Brigitte Kiekenap, Stefan Hauck und Günter Schlemper (v. l.) stellten das Programm vor. Schaufensterkunst macht auf das Frühlingserwachen samt Künstlermarkt aufmerksam. Foto: Christian Beier

Offene Geschäfte, Live-Musik, ein Bücher- und Künstlermarkt beleben am Sonntag Ohligs. Schaufensterkunst gibt es schon jetzt.

Von Alexander Riedel

Wer am Sonntag nach günstiger Lektüre für sonnige Nachmittage auf der Terrasse stöbert, dürfte auf seine Kosten kommen: Allein für den Stand der Notschlafstelle seien zuletzt 14 Euro-Paletten an Bücherspenden zusammengekommen, berichtet Brigitte Kiekenap, Buchhändlerin und Vorsitzende der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG). Die lädt am Sonntag einmal mehr zu ihrem traditionellen „Frühlingserwachen“ ein. Wie gehabt bieten dabei zahlreiche Antiquariate ab 11 Uhr ihre Sammlungen an – und hoffen vor allem auf eins: Sturmfreies, trockenes Wetter. „Leider haben nicht alle einen Pavillon“, sagt Kiekenap.

Doch nicht nur Leseratten sollen in der Düsseldorfer Straße und Umgebung Anziehungspunkte finden: Die Autohändler Fischer & Böhm und Lackmann sind mit einigen ihrer Modelle vor Ort. In einem Wohnmobil, das das Autohaus Schönauen am Bremsheyplatz ausstellt, bietet Hörakustikermeister Thomas Stock zudem Hörtests an.

Zum Mitmachen animiert erneut der Ohligser Turnverein (OTV) die Passanten an der Einmündung zur Baustraße – und das schon früher als sonst: Um 12 statt wie bisher 13 Uhr startet das Schnupperangebot der Tennisabteilung für Kinder. Die können sich auf einem Kleinfeld mit einem Trainer im „weißen Sport“ ungezwungen ausprobieren. Ein Klassiker sind natürlich die roten Pezzi-Bälle: Wie sich jung und alt mit ihrer Hilfe fit halten können, demonstrieren Mitglieder des Vereins ab 13 Uhr. Die Faustballjugend wirbt mit einer Vorführung um Nachwuchs. Aber auch Ganzkörpertraining für Jedermann, und Präsentationen im „Latin Dance“ und Kindertanz stehen am OTV-Stand auf dem Programm. „Wir wollen alle Generationen ansprechen“, bekräftigt Günter Schlemper von der Abteilung Freizeit- und Gesundheitssport.

Zur körperlichen Ertüchtigung soll sich erneut auch der Kunstgenuss gesellen: Zum siebten Mal hat Timm Kronenberg vom City-Art-Project unter dem Stichwort „Kunst vernetzt und verbindet“ einen Kunstmarkt an der Grünstraße organisiert. Dort werden am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr 22 Künstler in 17 Pavillons ihre Werke ausstellen, Gespräche mit Interessenten führen – und im Idealfall einige ihre Bilder, Schmuckwaren oder Skulpturen verkaufen. „Das ist eine sehr gute Gelegenheit, für sich zu werben“, sagt Kronenberg. Neu dabei ist in diesem Jahr Jenny Schneider, die phantasievolle Gesichter schminken wird. Die siebenköpfige A-Capella-Gruppe „TULIPS“ und die „Popes Project Brassel Band“ sorgen für musikalische Einlagen.

Kunstwerke können die Besucher des Stadtteils allerdings schon jetzt – und auch noch bis Ende März - bewundern: Denn 28 Ohligser Geschäfte bieten insgesamt 31 Künstlern ein Forum für ihre „Schaufensterkunst“ – darunter neu in diesem Jahr auch der „Andere Laden“, Haus & Grund, „Spiel Plus“, der Juwelier „Fine ART“ und das Café „LaLeLi“. „Über die Hälfte der Geschäfte macht jedes Jahr wieder mit“, freut sich Timm Kronenberg, und fasst zusammen: „Das Konzept ist ein Erfolg.“ Einen solchen erhoffen sich auch die Einzelhändler des Stadtteils: Sie öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Geschäfte.

Den Gutschein der Ohligser Werbe- und Interessengemeinschaft (OWG) gibt es nun als digitale Scheckkarte. Erhältlich ist er in der Buchhandlung Kiekenap, der Goldschmiede Pohlmann und der Mac Pill Apotheke und ist drei Jahre lang gültig. Einlösen können die Besitzer den Gutschein in einer Vielzahl von Ohligser Läden.