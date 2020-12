Zeugensuche in Solingen : Brutaler Raub auf dem Graf-Wilhelm-Platz

Zeugensuche in Solingen

Mehrere Unbekannte haben am Sonntag auf dem Graf-Wilhelm-Platz in Solingen einen 23.Jährigen überfallen. Die Täter forderten das Handy von ihrem Opfer und schlugen und traten auf den jungen Mann ein.

Die Tat ereignete sich am Sonntagnachmittag, 27.12.2020, gegen 15 Uhr Einer der Räuber setzte bei dem Angriff auch einen Schlagstock ein. Dem am Boden liegenden Solinger entwendeten die fünf Täter sein Handy und flüchteten in unbekannte Richtung.