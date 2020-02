Bürgerdialog : „Mensch, rede mit“ geht in die nächste Runde

Solingen Der Oberbürgermeister und die Dezernenten reden auch in diesem Jahr mit den Bürgern.

Die Bürgerdialogreihe „Mensch, rede mit“ mit dem Oberbürgermeister und den Dezernenten wird fortgesetzt. Zunächst am Samstag, 25. April, auf dem Neumarkt mit dem Beigeordneten Jan Welzel, am 23. Mai kommt OB Tim Kurzbach in die Innenstadt. Fortgesetzt wird die Reihe am Samstag, 20. Juni, mit Dezernentin Dagmar Becker auf dem Marktplatz in Ohligs. Kämmerer Ralf Weeke ist dort am Samstag, 11. Juli, vor Ort. Zum Abschluss wird Stadtdirektor Hartmut Hoferichter am Freitag, 14. August, in Wald vor Ort sein.