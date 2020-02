Feuerwehreinsatz in Solingen : Lagerfeuer löst Dachstuhlbrand aus

Solingen Viel Glück hat in der Nacht zu Mittwoch ein Obdachloser in Solingen gehabt: Er hatte in einem unbewohnten Haus ein Lagerfeuer gemacht, dass auf den Holzboden übergegriff. Er wurde schlafend von der Feuerwehr gefunden.

Passanten informierten am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr die Feuerwehr, dass es in der Focher Straße im Dachstuhlbereich eines leerstehenden Mehrfamilienhauses brennt. Das unbewohnte Gebäude war laut Feuerwehr stark gegen Eindringen gesichert, so dass die Einsatzkräfte sich mit Kettensägen Zugang verschaffen mussten.

Mit Atemschutz suchten die Rettungskräfte nach Personen und fanden einen schlafenden Mann im Spitzboden. Er hatte dort ein offenes Lagerfeuer entfacht, das bereits auf Teile des Holzbalkenbodens übergegriffen hatte. Der Spitzboden war bereits stark verraucht. Der Obdachlose wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war schnell gelöscht, vorsorglich wurden zwei Drehleitern ausgefahren. Das wurde durch die O-Bus-Oberleitungen erschwert. Die Stadtwerke schalteten im Verlauf des Einsatzes zur Sicherheit die Oberleitungen spannungsfrei.

