Jahresbilanz des Solinger Modeunternehmens : Walbusch erzielt 346,5 Millionen Euro Umsatz

Solingen Das Modeunternehmen mit Sitz in Solingen will als Gruppe auch im laufenden Geschäftsjahr weiter wachsen.

„Betrachtet man das Marktumfeld, ist dieses Ziel ambitioniert“, sagt der Gesellschafter und Geschäftsführer Christian Busch. Zumal im stationären Modehandel in Deutschland die Umsätze im vierten Jahr in Folge gesunken sind. „Wir haben überzeugende Strategien entwickelt, in die wir auf Basis der gesunden wirtschaftlichen Lage investieren können“, so Christian Busch.