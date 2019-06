Heiper LAN House feiert zehnten Geburtstag : Die wollen nur spielen

Aufderhöhe Das Heiper LAN House feiert seinen zehnten Geburtstag. Auch ein Computer-Spieler aus Kanada war schon zu Gast.

Schloss Burg, Müngstener Brücke, Kunstmuseum? „Die lustigen Hasen“ kommen nicht wegen der Sehenswürdigkeiten nach Solingen. Sie kommen, um zu spielen. Pfingsten waren sie zum fünften Mal in Folge im „Heiper LAN House“ an der Straße Klein-Heipertz. „Und es wird sicher ein sechstes Mal geben“, verspricht Mitglied Sebastian Grun. Der Hamburger Community Manager hat nicht nur beruflich Spaß an Computerspielen: Privat ist er seit rund 20 Jahren in Kontakt mit anderen jungen Männern, die sich für Games wie „Counter-Strike“ oder „Overwatch“ begeistern.