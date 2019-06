Schlagbaumer Straße : Angetrunkener verursacht Unfall mit fünf Verletzten

Gräfrath / Mitte Offenbar betrunkener Mann fuhr auf einen VW auf.

Mehrere zum Teil schwerverletzte Personen, darunter drei Kinder, und reichlich verbeultes Blech – das ist die traurige Bilanz eines folgenreichen Verkehrsunfalls am Montagabend auf der Schlagbaumer Straße. Wie die Polizei am Dienstag meldete, ereignete sich das Unglück gegen 21 Uhr im Kreuzungsbereich der Schlagbaumer Straße und der Scheidter Straße in unmittelbarer Nähe der Stadtbezirksgrenze zwischen Gräfrath und Mitte.