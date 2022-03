Aktionstag des Naturschutzbunds Xanten : Müllsammeln am elften Geburtstag

Geburtstagsfeier mal anders. Jannik (v.l.), Geburtstagskind Jacob, Emma, Lina, Ben und Valentin packen mit an. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Der Naturschutzbund (Nabu) Xanten hatte dazu aufgerufen, die Stadt vom Unrat zu befreien. Jacob, der an diesem Tag seinen elften Geburtstag feierte, hat fünf Freundinnen und Freunde zum Saubermachen eingeladen.

Von Randolf Vastmans

Vor fünf Jahren fand das große Aufräumen in und um Xanten es zum ersten Mal statt. 2021 musste es wegen Corona ausfallen. „Wir starten diese Aktion immer im März“, so Horst Redmer vom Naturschutzbund (Nabu), „damit wir keine Vögel im Gebüsch beim Brüten stören“. Unterstützt wird die Aktion vom Xantener Dienstleistungsbetrieb, der für das notwenige Werkzeug und die Entsorgung des Abfalls sorgt. Pascal Lurvink vom Edeka-Markt am Dombogen sorgt für Snacks und Getränke.

Das Engagement ist groß. Jacob, der an diesem Tag seinen elften Geburtstag feiert, hat fünf Freundinnen und Freunde zum Saubermachen eingeladen. Mit Greifzangen und Abfalltüten bewaffnet nehmen sich die sechs den Fürstenberg vor. Elektroschrott, leere Flaschen, Kleidung, Sperrmüll und sogar ein Straßenschild wandern in die Tüten, die sie dann zum Abholen an den Straßenrand stellen. Später kommt „Günni“ Michalowitsch mit Auto und Anhänger, um die Ausbeute aufzuladen. Für die sechs geht´s anschließend zu Hause mit selbstgemachter Pizza weiter.

Fünf Schülerinnen aus der 9a der Marienschule beteiligen sich zum zweiten Mal. Sie haben am Küvenkamp einen Haufen Energiesparlampen im Gebüsch gefunden, hochgiftiger Sondermüll. Auch fünf Jungen von der Gedsamtschule Xanten waren fleißig unterwegs. Die siebenjährige Mila Fröhlich sorgt mit ihrem Opa Carsten entlang der B57 gegenüber dem APX für Sauberkeit. Sie findet es schade, dass die Menschen so mit der Umwelt umgehen. Nach etwa drei Stunden ist der Container auf dem Parkplatz am Plaza del Mar gut gefüllt und wartet auf seine Abholung.

(rava)