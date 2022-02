Klaus Reh wird 60 : Das Gesicht der Volksbank

Arbeitet in Neuss, lebt in Dormagen: Klaus Reh. Foto: Volksbank Düsseldorf Neuss

Neuss Für ihn ist das Glas immer halb voll, niemals schon halb leer. Optimismus und Zuversicht sind seine Markenzeichen, darum begegnet er Menschen auch gut gelaunt und jovial.

Diese gewinnende, positive Ausstrahlung paart sich bei Klaus Reh mit ernsthafter, zielorientierter Arbeit; präzise in der Analyse und klar im Urteil ist er ein gefragter Gesprächspartner in Beruf , Gesellschaft und Familie. Heute wird der Banker 60 Jahre alt.

Sein beruflicher Weg gleicht einer Bilderbuchkarriere. Er, in Essen-Steele geboren, kam ins Rheinland und begann am 1. August 1979 als Auszubildender bei der damaligen Raiffeisenbank Nievenheim einem der Vorläuferinstitute der heutigen Volksbank Düsseldorf Neuss mit einer Bilanzsumme von rund 1,9 Milliarden Euro. 28 Jahre später, 2007, war er im Vorstand angekommen, wo er seither gemeinsam mit Sprecher Rainer Mellis ein eingespieltes Führungsduo bildet: „Wie schnell doch die Zeit vergeht. Seit 20 Jahren arbeite ich sehr vertrauensvoll und erfolgreich im Team mit Klaus Reh, und gefühlt sind wir noch genau so jung wie damals. So kann‘s gern weiterlaufen … Glückauf!“