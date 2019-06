Rauschgift, Falschgeld, Waffen : Mildes Urteil des Landgerichts

SOLINGEN/WUPPERTAL Bei zwei Solingern wurden Rauschgift, Falschgeld und Waffen gefunden.

Das Auto wurde durchsucht. Gründlich und erfolgreich: Die Polizei fand ein Messer und schlecht gemachtes Falschgeld. Dann unterm Beifahrersitz: 48 Päckchen Cannabis in hervorragender Qualität. So jedenfalls hatten es die beiden Angeklagten per Smartphone angeboten. Die Durchsuchung der Wohnungen schloss sich nahtlos an. Der Jüngere der beiden Solinger verwahrte dort weitere 50 Päckchen in einem Würfelhocker. Leerverpackungen und die Feinwaage? Verräterisch, sowas haben schließlich nur Händler. Und war der Elektroschocker, den eine Polizistin im Wandregal gefunden hatte, nur ein Geschenk? Der Polizistenkollege hatte ihn blitzschnell außer Betrieb gesetzt, indem er wichtige Drähte in der angeblichen Taschenlampe getrennt hatte.