Interview Ralf Zinsenheim : „Wir setzen auf Nachhaltigkeit“

Solingen Verschönerungsverein Rüden-Friedrichstal lädt am nächsten Wochenende wieder zu „Wupper in Flammen“ ein.

Das Brauchtumsfest „Wupper in Flammen“ findet am nächsten Wochenende zum 60. Mal statt. Der Verschönerungsverein Rüden-Friedrichstal besteht sogar schon seit 112 Jahren. Wie schafft man das?

Zinsenheim Wir haben immerhin fast 200 Mitglieder und eine etwas andere Vereinskultur. Wir treffen uns einmal im Monat in unserem Vereinsheim. An dem Freitag sorgt dann ein Mitglied für die Bewirtung, und wir besprechen, was im Umfeld von Rüden und Friedrichstal wichtig ist.

Zur Person Ralf Zinsenheim ist verheiratet, hat zwei Töchter sowie vier Enkelkinder und lebt seit 1993 in Untenrüden. Der 57-Jährige arbeitet als stellvertretender Dienstleiter bei der Schulverwaltung der Stadt. Dem Vorstand des Verschönerungsvereins gehören acht Frauen und Männer an. Zinsenheim: „Unsere Kompetenzen ergänzen sich gut. Die Anregungen kommen aus ganz verschiedenen Ecken.“

Also kein Austausch per E-Mails oder Chat-Group?

Sie wollen auch in diesem Jahr wieder viel Bewährtes bieten – von der Erdbeerbowle und den Pferdewürstchen über Live-Musik und Angebote für Kinder bis zur Tombola und zum Feuerwerk. Was ist neu?

Zinsenheim Wir haben uns entschieden, auf Nachhaltigkeit zu setzen und Plastikmüll zu vermeiden. Wir kaufen kein Plastikgeschirr nach, sondern stellen auf Pappteller und Holzgabeln um. Außerdem bieten wir für 3,50 Euro den „Rüdenstick“ an, eine in Solingen gefertigte kleine Metallgabel.

Zum Feuerwerk am Sonntagabend ist der Besuch Ihres Festes immer am stärksten. Wie kommen die Gäste nach Untenrüden und zurück?

Zinsenheim Am Samstag spielt ab 17 Uhr die Gruppe „Double Music“. Am Sonntagmorgen tritt zum Frühschoppen ab 11 Uhr der Bergische Männerchor 1801 auf. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Partymusic mit DJ Dietmar Jansen, und ab 18 Uhr folgen „Mike and the Waiters“. Ab 14 Uhr zeigt außerdem Clown Willi seinen Luftballonzauber. Kinder können sich kostenlos schminken lassen.